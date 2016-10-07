Россияне простятся с известной актрисой Людмилой Ивановой

Людмила Иванова скончалась в Горбольнице № 13 в Москве на 83-м году жизни. В клинику актрису привезли 29 сентября. Причина смерти пока не уточняется. Но, как уже писали "АН-онлайн", у Людмилы Ивановой были проблемы с ногами. Ей даже грозила их импутация.

Актриса покорила сердца многих поколений наших соотечественников своей великолепной игрой в фильме «Служебный роман». Россияне сразу полюбили активистку Шуру из-за которой рисковал лишиться обеда один из главных героев киноленты – Анатолий Новосельцев.

Российский зритель навсегда запомнит знаменитые фразы героини актрисы из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»: "Скажи, а как ты рассматриваешь промежуточный вал? Как балку с защемленным концом?", "Я, конечно, с ЭВМ тягаться не могу. И вообще у меня мозги, а не перфокарты."