Госпитализирована актриса Людмила Иванова

Звезду российского театра и кино Людмилу Иванову телезритель знает прежде всего как Шурочку из фильма «Служебный роман». Людмила Иванова - народная артистка РСФСР госпитализирована 29 сентября.

Людмила Иванова была 29 сентября госпитализирована в 13-ю городскую клиническую больницу из своей квартиры в Москве, передает ТАСС. По телефону актриса сообщила журналистам, что с ней все в порядке, - она просто проходит обследование.

Людмила Ивановна Иванова родилась в Москве 22 июня 1933 года. Окончила школу-студию МХАТ в 1955 году и стала актрисой Московского передвижного драмтеатра. С 1957 года артистка работала в театре "Современник". На ее счету более 80 киноролей.

Людмила Иванова основала и возглавила детский музыкальный театр "Экспромт", пишет стихи и песни.