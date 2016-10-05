Песков прокомментировал слова Мединского о «мразях»

Совершенным владением русским языком объяснил высказывание министра культуры Владимира Мединского о «конченных мразях», отрицающих подвиг 28 панфиловцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Мединский всего лишь горячо отстаивает историческую правду. Тем более, на фоне недавней поездки Владимира Путина в Астану, где живут родственники погибших героев, а также просмотра фильма о них, премьера которого планируется в ноябре.

Сам Мединский утверждает, что нет смысла спорить, сколько на самом деле было героев-панфиловцев на Волоколамском шоссе. Прославленные 300 спартанцев тоже сражались отнюдь не одни. Версия, показанная в фильме, ему и другим кремлёвским чиновникам, участвовавшим в просмотре, показалась наиболее достоверной.

Известно, что весной из-за конфликта с министром культуры по поводу героев-панфиловцев ушёл в отставку глава Госархива, с подачи которого был опубликован доклад бывшего генпрокурора СССР о вымышленности подвига.

Читайте также:

Мединский не пытается «замять» дело

Главу Минкульта Мединского могут лишить степени доктора исторических наук