Мединский не пытается «замять» дело

4 октября стало известно, что заседание диссовета, который пересматривает диссертацию главы Минкультуры Владимира Мединского, будет перенесено.

Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор РУДН Владимир Филиппов не считает это попыткой «замять» возникшую ситуацию. Он также утверждает, что при необходимости можно было бы использовать многие пути для затягивания дела.

Планировалось, что Владимир Мединский сможет присутствовать в заседании, но в силу занятости не сможет этого сделать. Напоминаем, что ученая степень главы Минкультуры была поставлена под сомнение всвязи с тем, что она по словам эксперта общественной организации «Диссернет» Ивана Бабицкого «не имеет научной ценности».

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