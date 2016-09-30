В Петербурге пройдет ХХVI фестиваль «Балтийский дом»

В этом году с 30 сентября по 13 октября в Фестивале покажут спектакли известные европейские режиссеры Эймунтас Някрошюс (Литва), Пиппо Дельбоне (Италия), Андрей Кончаловский (Россия).

Фестиваль откроет спектакль «Дядя Ваня». Андрей Кончаловский замахнулся на эпохальный проект и в течении 8 лет работал над созданием трилогии по произведениям А. Чехова: «Дядя Ваня», «Три Сестры» и «Вишневый сад».

Режиссер поставил задачу рассказать о судьбах России на одном из переломных периодов жизни страны конца 19-го и начала 20-го веков, причем, сделать это максимально современно, живым театральным языком.

Итальянский режиссер Пиппо Дельбоне покажет нашему зрителю новый спектакль «Евангелие», в основе которого лежит театральный эксперимент, завораживающая музыка, и все та же философия о вечных ценностях и нескончаемых проблемах.

Известный нашему зрителю мастер Эймунтас Някрошюс возвращается к своей излюбленной теме - личность и общество, разговор о человеке искусства. Для решения этой задачи режиссер берет новеллу Ф. Кафки «Мастер голода», достаточно сложную для прочтения, но удачно решаемую именно средствами и приемами театрального искусства.

Впервые на фестивале покажут свои работы молодые латвийские, российские, эстонские режиссеры, так называемой новой волны.

В качестве гостя на фестивале впервые выступит Ростовский академический театр и сразу с интересным сюрпризом. Сильное впечатление производит их постановка «Тихого Дона» по роману М. Шолохова: и смелым режиссерским решением, и слаженным актерским составом.

Фестиваль «Балтийский дом» в этом году отмечает свое 80-летие, поэтому в программе интересные встречи и дискуссии на темы современного театра. Центральное место займет Круглый стол «Сохранение традиций русского репертуарного театра в контексте современной европейской сцены».

В рамках фестиваля пройдет вручение ежегодной Премии за развитие укрепление связей в странах Балтийского региона «Балтийская Звезда».

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