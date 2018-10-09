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В Кремле отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым
9 октября 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского президента Дитрий Песков прокомментировал сообщения об участии известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаевав в двух массовых драках в Москве.
В Кремле следят за сообщениям об инцидентах. Было много свидетелей, есть, по словам Пескова, "неприятные видеокадры", которые были опубликованы. Правоохранителям не составит труда разобраться, нужно уйти от эмоций, сказал Песков РИА Новости.
Ранее директор Департамента информации и печати в Министерстве иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения в СМИ об избиении футболистами Кокориным и Мамаевым двух чиновников.
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