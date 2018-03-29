Песков считает неудачными слова Тулеева о митингующих в Кемерово
29 марта 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назвавшего митингующих после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" бузотерами.
"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли", — сказал Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев высказался в адрес митингующих в городе активистов. Политик обвинил оппозиционных деятелей в организации стихийной акции в столице региона.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после того, как Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин.
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