Песков считает неудачными слова Тулеева о митингующих в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назвавшего митингующих после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" бузотерами.

"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли", — сказал Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев высказался в адрес митингующих в городе активистов. Политик обвинил оппозиционных деятелей в организации стихийной акции в столице региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после того, как Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин.