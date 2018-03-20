Стрелок из Мэриленда скончался в больнице
20 марта 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Школьник, который устроил стрельбу в старшей школе Great Mills в Мэриленде, где сам и учился, умер в больнице от полученных ран. Полиция открыла по нему огонь, чтобы остановить.
Два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоянии. Это девушка и молодой человек. Стрелявший был в критическом состоянии госпитализирован после перестрелки с охранником школы. Последний не пострадал.
Как пишет BBC, в настоящее время школа остается закрытой и уже не возобновит работу. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы. О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.
Как ранее сообщалось, в одной из школ американского штата Мэриленд сегодня произошла стрельба, есть пострадавшие. Инцидент случился в школе Грейт-Миллс.
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