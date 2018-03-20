В школе в Мэриленде произошла стрельба, много раненых

В одной из школ американского штата Мэриленд сегодня произошла стрельба, есть пострадавшие.

Инцидент случился в школе Грейт-Миллс, сообщает CNN. В стрельбе пострадали много людей.

"Существует вероятность, что выход заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", — написала в Twitter одна из школьниц.

Офис шерифа округа Сент-Мэри в Twitter попросил родителей не приводить своих детей в школу. Учебное заведение сейчас закрыто, на месте работают полицейские. На данное время это пока вся информация.