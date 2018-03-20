В школе в Мэриленде произошла стрельба, много раненых
20 марта 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из школ американского штата Мэриленд сегодня произошла стрельба, есть пострадавшие.
Инцидент случился в школе Грейт-Миллс, сообщает CNN. В стрельбе пострадали много людей.
"Существует вероятность, что выход заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", — написала в Twitter одна из школьниц.
Офис шерифа округа Сент-Мэри в Twitter попросил родителей не приводить своих детей в школу. Учебное заведение сейчас закрыто, на месте работают полицейские. На данное время это пока вся информация.
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