Адвокат бывшего собственника фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявил, что его клиент открыл огонь на территории предприятия в качестве самообороны, поскольку в него стреляли люди, сопровождавшие судебного пристава.

"Заложников никто не захватывал. Это неверная информация", — сказал адвокат Аверьянова, глава юридического бюро АСК Тимур Батиралиев, передает РИА Новости. Как рассказал ему экс-владелец предприятия, в здание в сопровождении судебного пристава незаконно проникли около десяти человек, вооруженных битами. Ему пришлось в ответ на стрельбу открыть встречный огонь.

В настоящее время сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии прочесывают территорию и помещения фабрики в поисках скрывшегося стрелка. Как сообщалось ранее, бывший собственник вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника. От полученных ранений тот скончался.

Судя по отзывам бывших сотрудников, на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.