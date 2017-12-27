Директор кондитерской фабрики убил человека

Директор кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл огонь по людям . Один погиб. «Произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался», — заявили в пресс-службе МВД.

Как сообщает Telegram-канал Mash, директор фабрики забаррикадировался в здании и открыл огонь из карабина «Сайга» по посетителям. Среди раненых могут быть судебные приставы, которые занимались взысканием долгов фабрики. Погибший был охранником фабрики. Злоумышленник отказывается пускать полицейских или медиков к раненым. Правоохранители оцепили территорию фабрики.

Как сообщили в Следственном комитете России газете "Аргументы недели" бывший собственник вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника. От полученных ранений тот скончался.