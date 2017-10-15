Экс–супруг Максаковой прокомментировал обвинения в убийстве Вороненкова

Владимир Тюрин, заподозренный украинской Генпрокуратурой в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заявил о своей непричастности к этому преступлению.

Тюрин, которого пресса называет вором в законе, отправил письмо в редакцию телеканала НТВ. В нем мужчина отверг все обвинения и попросил украинских правоохранителей не впутывать его в «свои грязные интриги».

О том, что убийство Дениса Вороненкова организовал Владимир Тюрин, в минувший понедельник заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко. Согласно версии следствия, Тюрин испытывал неприязнь к Вороненкову, супругу бывшей гражданской жены криминального авторитета Марии Максаковой. Тюрин это отрицает.