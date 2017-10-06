Следствие рассматривает три версии столкновения автобуса и пассажирского поезда

Названы основные версии катастрофы во Владимирской области, жертвами которой стали 21 человек. Об этом рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

На данный момент рассматривается три основных версии случившегося: техническая неисправность автобуса, нарушение правил дорожного движения со стороны водителя и нарушения правил безопасности со стороны сотрудников железной дороги.

Во Владимирской области создали штаб по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших, соответствующее поручение дала губернатор региона Светлана Орлова.

Под Владимиром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и поезда. В ночь на пятницу, 6 октября, на железнодорожном переезде произошло столкновение двух транспортных средств. По последним данным, погиб 21 человек - граждане Узбекистана и Казахстана.Опознание тел погибших в аварии начнется завтра.