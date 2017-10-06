Под Владимиром произошло ДТП с участием автобуса и поезда, погибли 17 человек

Под Владимиром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и поезда.

В ночь на пятницу, 6 октября, на железнодорожном переезде произошло столкновение двух транспортных средств. Пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова уточнила, что в автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана. Как отмечает РИА "Новости", согласно последней информации, в результате аварии погибли не менее семнадцати человек. Есть данные о том, что пять человек были экстренно госпитализированы, четверо из них находятся в реанимации. Среди пострадавших есть дети.

Предполагается, что автобус выехал на переезд, когда загорелся красный свет.