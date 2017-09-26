Семья каннибалов созналась в убийстве двух человек

Семья каннибалов из Краснодара находится под стражей, супруги сознались в убийстве двух человек. Следствие отрабатывает их причастность к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям. Ранее СМИ писали о 30 жертвах супругов.

Дмитрий и Наталья Бакшеевы сознались в убийстве своей новой знакомой, с которой распивали спиртные напитки на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. В ходе возникшего конфликта 35-летний мужчина расправился с малознакомой женщиной, расчленил ее тело, фрагменты частично спрятал на месте, а частично забрал с собой.

Фотографии с человеческими останками и стали доказательством его деяний. Телефон с леденящими кровь снимками случайно нашел дорожный рабочий и передал улику в правоохранительные органы. В тот же день стражи порядка нагрянули к чете Бакшеевых, которая проживает в общежитии высшего военного авиационного училища. Там же хранились фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - замороженное мясо неизвестного происхождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, является ли это мясо человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты другие останки тела убитой, ее личность уже установлена.



