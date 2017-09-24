Бывший вратарь сборной СССР Виктор Толмачев найден мертвым в своем доме в Москве. На теле погибшего обнаружены 7 колото-резаных ранений груди. Как стало известно, мужчина 7 дней не выходил на связь.

Бывшая жена спортсмена позвонила в полицию, заявив, что не может связаться сТолмачёвым более недели. Когда сотрудник полиции приехал к экс-хоккеисту, дверь ему открыла дочь спортсмена, которая сказала, что Толмачёв уехал на отдых на Украину, сообщает "МК". Но участковому не понравился запах в квартире и он прошел в комнаты. Там он обнаружил на диване полуразложившийся труп, накрытый брезентом.

Дочь хоккеиста задержана, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По некоторым данным, дочь Толмачёва уже призналась в преступлении.