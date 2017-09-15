Глава ФСИН просил уволить своего зама еще до его ареста

Глава ФСИН Геннадий Корниенко ходатайствовал об увольнении своего зама Олега Коршунова еще в августе. Такое решение он принял после внутренней проверки в ведомстве.

Комплексная проверка выявила нарушения в работе подразделений, контролируемых Коршуновым. 15 сотрудников центрального аппарата ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности, двое уволены. Замглавы ФСИН подозревается в растрате 160 млн руб. госсредств. Его обвиняют в двух эпизодах по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он своей вины в растрате не признал.

В последние два года Коршунов организовал заключение по завышенным ценам двух государственных контактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания. При обысках в его доме были обнаружены пачки денег в различной валюте на общую сумму около 4 млн рублей и коллекцию элитных часов. Также у чиновниках в погонах имеется целый автопарк дорогих автомобилей.



