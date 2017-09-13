В доме у замглавы ФСИН обнаружена коллекция элитных часов и большая сумма денег

Ранее «Аргументы недели» сообщали про первые результаты обыска у задержанного заместителя главы ФСИН Олега Коршунова. Ок5азалось, что парк дорогих иномарок – далеко не полный перечень имущества задержанного.

У замглавы ФСИН Олега Коршунова при обыске в доме была обнаружена коллекция элитных часов и крупная сумма денег в различной в валюте, анеесообщает ТАСС.

Коллекция часов Олега Коршунова насчитывает 22 экземпляра, и каждый элемент коллекции - очень дорогие часы. Помимо часов следователи при обыске обнаружили пачки денег в различной валюте на общую сумму порядка четырех миллионов рублей.

Напомним, Олег Коршунов подозревается в крупной растрате.