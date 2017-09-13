У задержанного замглавы ФСИН обнаружился парк дорогих автомобилей

Выяснилось, что замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, задержанный сегодня по уголовному делу о растрате 100 млн рублей при строительстве СИЗО «Кресты-2», владеет целым парком дорогих автомобилей.



Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его информации, у Коршунова имеются Mercedes S-класса, два автомобиля Cadillac, мотоцикл Harley Davidson и два катера. Следствие намерено изучить доходы замглавы ФСИН и проанализировать его активы.



В декларации Коршунова о доходах за прошлый год указаны два автомобиля (Mercedes-Benz GL 500 и Cadillac Escalade), мотоцикл Harley-Davidson Heritage Classic, а также катер, водный скутер и моторная лодка. Также в его собственности значатся квартира площадью 154 кв. м и три гаража. За 2016 год замдиректора ФСИН задекларировал доход 3,8 млн руб.



По версии следствия, Коршунов вместе с экс-руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым создал преступную схему «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ» в объеме свыше 1 млрд руб.



Ранее проверка Счетной палаты выявила ряд нарушений ФСИН расходования бюджетных средств в 2016 году. Отчитываясь об исполнении госконтрактов по изолятору «Кресты-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг на 768 млн руб.



