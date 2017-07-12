Абхазия заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста

МВД Абхазии обещает заплатить вознаграждение в миллион рублей за сведения, которые помогут найти и задержать убийц российского туриста. Следствие по этому делу возглавляет сам министр МВД Абхазии Аслан Кобахия.

Президент республики Рауль Хаджимба отменил рабочую поездку в Адыгею и приехал на место трагедии.

Инцидент произошел во вторник, 11 июля, около 12:20 по местному времени. У села Приморское Гудаутского района Абхазии двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием и ножом напали на группу отдыхающих москвичей (четверо взрослых и четверо детей) с целью грабежа. Но в результате возникшего конфликта москвичу Андрею Кабанову 1987 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он скончался в больнице. Нападавшие похитили двух женщин - жену Кабанова и ее подругу (по некоторым данным, дети тоже были похищены), которые позже были освобождены.

По факту убийства российского туриста заведено уголовное дело.



