Присяжные вынесут вердикт по делу Немцова 22 июня

Завтра, 22 июня, присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Присяжные должны определить виновность пяти подозреваемых, находящихся на скамье подсудимых.



Обвинение просит признать Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых, Хамзата Бахаева виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита считает, что обвинение не предоставило достаточных доказательств их вины. Родственники погибшего не считают доказанным причастность к делу Бахаева.



Организатор и заказчик громкого убийства так и не найдены. Борис Немцов был убит киллером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Организатором убийства следствие называет Руслана Мухудинова, хотя он был всего лишь водителем более значимой личности - замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Оба они числятся в розыске. Киллером СКР считает Дадаева. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от них, сославшись на пытки и давление следствия. Ни один из обвиняемых не признал своей вины во время слушания последнего слова.



