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«Новая газета» попросила Кадырова посодействовать в опросе Геремеева

21 июня 2017, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

«Новая газета» попросила Кадырова посодействовать в опросе Геремеева
globallookpress.com

«Новая газета» опубликовала открытое письмо, адресованное главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, в котором просит его содействия в получении информации от бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Он располагает информацией, которая имеет ключевое значение для установления истины в деле об убийстве Бориса Немцова, пишет «Новая газета». Далее перечисляются 11 вопросов, которые необходимо задать Геремееву. Издание обещает напечатать их в полном объеме и без правки.

Следствие считает организатором убийства Немцова Руслана Мухудинова. Адвокаты семьи убитого политика полагают, что действительный организатор — бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, у которого Мухудинов работал всего лишь водителем. Следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин.

Родственники Немцова неоднократно ходатайствовали о допросе Геремеева и других высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В их числе адвокаты называли главу республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, который приходится Геремееву родственником.

Присяжные могут вынести вердикт по делу уже завтра, 22 июня. Заседание суда начнется в 14:00 мск.

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Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

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Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

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Команда экспедиции «Байкал-Аляска» добралась до Якутска

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