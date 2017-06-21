«Новая газета» попросила Кадырова посодействовать в опросе Геремеева

«Новая газета» опубликовала открытое письмо, адресованное главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, в котором просит его содействия в получении информации от бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева.



Он располагает информацией, которая имеет ключевое значение для установления истины в деле об убийстве Бориса Немцова, пишет «Новая газета». Далее перечисляются 11 вопросов, которые необходимо задать Геремееву. Издание обещает напечатать их в полном объеме и без правки.



Следствие считает организатором убийства Немцова Руслана Мухудинова. Адвокаты семьи убитого политика полагают, что действительный организатор — бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, у которого Мухудинов работал всего лишь водителем. Следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин.



Родственники Немцова неоднократно ходатайствовали о допросе Геремеева и других высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В их числе адвокаты называли главу республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, который приходится Геремееву родственником.

Присяжные могут вынести вердикт по делу уже завтра, 22 июня. Заседание суда начнется в 14:00 мск.