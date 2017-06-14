Разбор пепелища на месте сгоревшего дома «кратовского стрелка» продолжается. Однако сыщики до сих пор не могут найти тело матери «главного героя» этой трагедии Игоря Зенкова.

Известно, что женщина давно болела и не могла самостоятельно передвигаться. Предполагалось, что психический больной сын расправился и с ней тоже. Мать и сын жили вдвоем и, как говорят соседи, были не от мира сего. Глава семейства давно покинул «странноватых» родственников, однако до последнего поддерживал отношения с сыном. И даже его предсмертная записка была адресована отцу. В ней Зенков жаловался на сложные отношения с соседями.

50-летний Игорь Зенков открыл стрельбу по прохожим в поселке Кратово 10 июня. Несколько часов он отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Стрелявший был ликвидирован. В сарае у него нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.



