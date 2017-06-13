Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, открывший стрельбу по автосервису, соседям и полицейским в минувшую субботу, оставил две предсмертные записки.

Их содержание следователи не раскрывают, однако ранее в СМИ просочилась информация о том, что 50-летний мужчина жаловался отцу на сложные отношения с соседями и усталость от жизни.

Соседи мужчины рассказывали, что он лечился у психиатра, а в периоды обострения становился буйным. Все остальное время был незаметным тихоней. У мужчины не было своей семьи, он жил с больной матерью. После бойни в поселке следы женщины потерялись. Полицейские не исключают, что Зенков убил ее первой, а труп остался в сгоревшем доме.

Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Зенкова, чтобы понять мотивы его преступления. Экспертам будут представлены и обнаруженные предсмертные записки.

В сарае «кратовского стрелка» обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов: винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы (150 мм) от артиллерийского орудия. По некоторым данным, мужчина откапывал боеприпасы в лесу, а затем их модернизировал. Между прочим, Зенков прошел Чечню и имел навыки неплохой боевой подготовки, что позволило ему держать оборону целых семь часов, время от времени забрасывая сотрудников Росгвардии гранатами. В результате пострадали четверо правоохранителей, но их ранения не представляют опасности для жизни. Жертвами Зенкова стали четыре местных жителя, оказавшиеся в районе проведения спецоперации.



