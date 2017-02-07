У москвича бандиты отобрали 10 миллионов и скрылись

Разбой произошел 7 февраля в спальном районе на севере Москвы, в Ховрино. Там четверо бандитов, угрожая пистолетом, вырвали у мужчины сумку и скрылись. В сумке находилось 10 миллионов рублей.

На мужчину напали возле его дома на улице Зеленоградской, сообщает РИА Новости. Известно, что нападавших было четверо и они были вооружены пистолетом (или похожим на пистолет предметом). Действовали налетчики быстро и уверенно. Пострадавший не смог описать лиц грабителей, которые скрылись на автомашине сразу после того, как сумка с деньгами оказалась у них. Полиция ищет разбойников, против них возбуждено уголовное дело.