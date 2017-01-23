Воры отдали охраннику «Газпрома» 200 тысяч рублей за украденный унитаз

Уголовное дело по факту кражи у охранника «Газпрома» унитаза за 200 тысяч рублей возбуждено не будет. Потерпевший заявил об отсутствии у него претензий к злоумышленникам.

Как ранее в понедельник писали «АН-онлайн» сотрудник службы безопасности пострадал от действий гастарбайтеров, выполнявших ремонтные работы в купленной им квартире в Новой Москве. Рабочие украли у своего нанимателя унитаз и комплектующие для сантехники и скрылись.

Как удалось узнать порталу Life, охранник в своем заявлении попросил полицию не возбуждать уголовное дело по данному факту. Он сообщил, что подозреваемые добровольно возместили сумму причиненного ими ущерба.

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