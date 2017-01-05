Боец Мирзаев рассказал, почему на него напали

Боец смешанного стиля Расул Мирзаев, ставший жертвой жестокого нападения, опознал одного из злоумышленников. Ранее «АН-онлайн» сообщали о подозреваемом в этом нападении - его-то и узнал Мирзаев.

Следствие информировало, что основным подозреваемым в нападении на Расула Мирзаева является Камиль Аллахвердиев, сообщает «Лента.ру».

Фотографию Аллахвердиева показали Мирзаеву, и он его узнал. Мирзаев сказал, что знаком с Камилем, и, пожалуй, знает причину нападения. Дело в том, что мужчины поссорились из-за девушки. Так что, кровавую разборку мог затеять отвергнутый девушкой Аллахвердиев. Расул Мирзаев признался, что отношения между ним и подозреваемым были напряженными.