Следователи назвали, кто напал на Расула Мирзаева

Московские следователи установили основного подозреваемого в нападении на дагестанского чемпиона по боевому самбо Расула Мирзаева. Ранее «АН-онлайн» сообщали об этом инциденте и его расследовании.

В настоящее время Расул Мирзаев находится в больнице с многочисленными травмами: в него стреляли из пневматического оружия, избивали бейбольной битой и душили цепью.



Следователи сообщили, что имя основного подозреваемого в нападении на спортсмена – Камиль Аллахвердиев. Мотивы преступления по-прежнему точно не установлены.

Напомним, нападение на чемпиона мира Расула Мирзаева произошло 31 декабря 2016 года. Спортсмен, несмотря на ранения, смог дать нападавшим отпор, и они сбежали.