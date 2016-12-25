В Дагестане неизвестные обстреляли наряд ДПС, погибли два полицейских

Бандитской атаке подвергся наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала-Каспийск (Дагестан). Несколько неизвестных внезапно обстреляли полицейских, тяжело ранив двоих. Ранения оказались смертельными.

Нападение на полицейских произошло в ночь на 25 декабря, - 01.20 по московскому времени, передают РИА Новости.

После бандитского нападения полицейского (один страж порядка умер на месте) госпитализировали, но он скончался в больнице. В районе ведется спецоперация по поиску террористов. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об уничтожении четырех боевиков, напавших на полицейских в Грозном. Бандиты были ликвидированы спецназом полиции.