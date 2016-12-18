Перестрелка с полицейскими в Грозном для бандитов закончилась фатально: четверо убиты и двое ранены. Жертв среди полицейских нет. Пострадал длишь сотрудник ГИБДД, которого бандиты сбили, уходя от погони.

Захват бандгруппы, которая совершила нападение на полицейских, произошел в Грозном в ночь на воскресенье. Преступники пытались скрыться, но были окружены полицейскими и вступили с ними в перестрелку. В итоге двое раненых преступников вскоре предстанут перед судом, а четверо их подельников убиты, передает ТАСС.

В настоящее время следствие устанавливает личности преступников. Никто из мирных граждан не пострадал.

Президент Чечни Рамзан Кадыров на своей страничке в «Инстаграм» прокомментировал инцидент, еще раз успокоив жителей, и напомнил преступникам, что они всегда могут войти в город, - но выйти им не удастся.