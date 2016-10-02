В Дагестане уничтожены два боевика

В Табасаранском районе Дагестана, где со 2 октября введен режим контртеррористической операции, в ходе перестрелки ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщает источник в силовых структурах региона.

Сообщается, что в Табасаранском районе Дагестана при проведении оперативных мероприятий силовики получили информацию о передвижении боевиков и попытались их задержать. Произошел бой, в результате которого, по предварительным данным, были убиты два боевика.

Режим КТО был введен в Табасаранском районе Дагестана рано утром (в 04.30 по московскому времени) 2 октября, "АН-онлайн" сообщали об этом. Операция по поиску боевиков продолжается.