В Табасаранском районе Дагестана с раннего утра введен режим КТО

В Дагестане в воскресенье с раннего утра режим контртеррористической операции (КТО) введен в Табасаранском районе. По данным представителей дагестанского оперативного штаба, силовики ищут боевиков и их пособников.

Руководитель оперативного штаба в Дагестане в 4:30 по московскому времени принял решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Табасаранского района, - передает телеканал "Вести".

В настоящее время в Табасаранском районе республики Дагестан проживают около 50 тысяч человек.

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