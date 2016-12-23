Барда Александра Новикова поместили под домашний арест

Ранее "АН-онлайн" сообщали об уголовном процессе в отношении певца Александра Новикова. 23 декабря решением суда бард помещен под домашний арест на два месяца. Новиков подозревается в мошенничестве.

Суд уральской столицы 23 декабря поместил барда и худрука Уральского театра эстрады Александра Новикова под домашний арест, передает РБК.

хищению денег растрате 36 миллионов рублей. По версии следствия, Новиков причастен к дольщиков элитного поселка «Бухта Квинс». Речь идет о присвоении или36 миллионов рублей.

бард вину не признает и считает, что дело против него сфабриковано. Адвокат просила отпустить артиста под залог, но суд настоял на Самвину не признает и считает, что дело против него сфабриковано.просила отпустить артиста под залог, нонастоял на домашнем аресте

Фигурантом данного дела является и бывший заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Михаил Шилиманов, который находится под стражей. Он будет содержаться под стражей до 18 февраля 2017 года.

Александр Новиков уже побывал в тюрьме в 1985 году за сбыт фальсификата, как тогда это называлось. Но вскоре то, что делал Новиков, стало законным и певца в 1990 году отпустили на свободу.