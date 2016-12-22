В Иркутске обнаружили еще один смертельно опасный аналог "Боярышника"
22 декабря 2016, 16:15 [ «АН-Иркутск» ]
//Криминал
22 декабря 2016, 16:15 [ «АН-Иркутск» ]
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В Иркутске обнаружили еще один смертельно опасный аналог "Боярышника"
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