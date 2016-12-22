В "столице" смертоносного "Боярышника" обнаружена еще одна разновидность суррогатного алкоголя, жидкость называется "Чистый С", и она не менее популярна как альтернатива "законной" алкогольной продукции.

"Чистый С" опасен не меньше, чем "Боярышник", от которого уже умер 71 человек, пишет "Лента.ру".

Опасный продукт был обнаружен в ходе специального рейда по выявлению контрафактной продукции, которая содержит спирт.

Эксперты установили, что "Чистый С" метанола не содержит, но при этом употребление его внутрь так же опасно, как и питье "Боярышника". Жидкость изъята из продажи, выясняется источник ее происхождения.