Найденного в подмосковном лесу француза отравили неизвестным веществом

Накануне «АН-онлайн» сообщал, что в подмосковном лесу найдено тело француза. Выяснилось, что молодой мужчина был перед этим ограблен в московском такси вместе со своими друзьями, возвращавшимися из клуба.

По подозрению в нападении задержан таксист и его пассажир.

Сегодня появились новые данные произошедшего. Оказалось, что иностранец умер возле не от переохлаждения, как предполагалось вначале, а был отравлен неизвестным веществом. Имя мужчины следствие не называет, известно лишь, что ему 22 года, имеет гражданство Франции и Великобритании, в Россию прибыл по туристической визе.

Напомним, трое иностранцев – британка и двое французов после отдыха в одном из московских клубов остановили на улице такси, в котором помимо водителя находился пассажир. Вместо, того, чтобы доставить компанию по адресу, злоумышленники отвезли их в район станции Медведково, где, угрожая применением насилия, отобрали личные вещи. Спустя некоторое время, один из французов пропал. Позднее его тело было найдено в лесу.



