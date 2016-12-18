Столичным полицейским удалось задержать двоих мужчин, заподозренных в разбойном нападении на иностранцев при поездке в такси из центра города на окраину.

По предварительным данным, трое иностранных граждан - подданная Великобритании и двое французов - вышли из одного из московских клубов и на улице остановили проезжающий автомобиль, в котором помимо водителя уже находился один пассажир. Иностранцы попросили их подвести, однако вместо, того, чтобы доставить компанию по адресу, злоумышленники отвезли их в район станции Медведково, где, угрожая применением насилия, отобрали личные вещи.

Ранее появилась информация, что тело одного из французов было найдено в подмосковном лесу. Предполагается, что иностранец умер от переохлаждения.

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