В Подмосковном лесу найден труп французского студента

Студент из Франции Николас Л. пропал без вести 17 декабря. Было известно, что компания братьев из Франции с подругой, гражданкой Англии, вышла из ночного клуба и остановила таксиста, который их вывез за город.

Сообщается, что водитель такси вместо того, чтобы доставить компанию по адресу, на Лубянский проезд, вывез их за город, где отобрал у иностранцев деньги, документы и сотовые телефоны, передает «Лайф».

Один из потерпевших пришел в полицию Москвы с заявлением о пропаже своего брата. 18 декабря труп человека, похожего по описаниям на французского студента, найден в лесополосе под Москвой. По предварительной версии, парень мог умереть от переохлаждения. Окончательные выводы сделают эксперты полиции.