Новогодний корпоратив сотрудников психбольницы закончился побоищем

Инцидент произошел в городе Апатиты Мурманской области. В кафе «Рандеву» новогодний корпоратив отмечали сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, в основном женщины, и четыре сестры, у одной из которых было день рождения.



Градус напряжения между двумя компаниями становился все больше. Очевидцы рассказывают, что началось все с выбора музыки и косых взглядов. В итоге медики, то ли случайно, то ли намеренно — лопнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. Собственно говоря, с этого все и началось.



Женщины завязали драку, разнимать которую прибыли не менее 15 сотрудников патрульно-постовой службы. Не смотря на численное превосходство сотрудников психбольницы, «победу» одержали четыре сестры. К слову, одна из них, по сообщения местных СМИ, находится в розыске за кражу.



С подвыпившими родственницами пришлось разбираться полиции. Не смотря на то, что женщины отчаянно сопротивлялись, правоохранителям все-таки удалось надеть на дам наручники и более ли менее успокоить. Однако сестры решили поменять тактику и объявили себя жертвами полицейского произвола, якобы стражи порядка их избили. Версия, как и ожидалась не нашла подтверждения, бригада скорой помощи констатировала, что с женщинами все в порядке.

по сообщению портала "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 18.12.16