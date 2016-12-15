Глава Дальнегорска задержан за превышение власти

Следствие считает главу города Дальнегорск Игоря Сахуту виновным в превышении должностными полномочиями. Дело на Сахуту возбудили в 2015 году после того как администрация города закупила 34 квартиры.

Жилье предназначалось для переселения граждан из ветхого жилья, и, на первый взгляд, все прошло законно, передает ТАСС.

Вот только следствие выяснило, что при воплощении в жизнь программы по переселению людей из ветхого жилья в хорошие квартиры глава администрации «слегка» завысил цены на приобретаемые квартиры. В итоге на закупку квартир по федеральной программе было потрачено на 22 миллиона рублей больше, чем реально стоили квартиры.

На Игоря Сахуту возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В самой администрации главу считают ни в чем не виновным. Там считают, что покупка квартир проводилась в рамках закона. Следователи провели обыск в городской администрации и изъяли нужную документацию.