В суде поскандалили прокурор и адвокат по делу об убийстве Немцова

Процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова 13 декабря в Московском окружном военном суде закончился скандалом между прокурором и адвокатом по данному процессу. Судья сделал замечания им обоим.

Скандал между адвокатом Заурбеком Садахановым и прокурором Алексеем Львовичем разгорелся на допросе супруги одного из фигурантов процесса Галины Гусевой. Прокурор хотел спросить, сколько раз Гусева была в Чечне, но адвокат опротестовал этот вопрос и началась перепалка, передают РИА Новости.

Скандалисты так разошлись, что опустились до личных оскорблений. Судья уведомил представителей, что об их поведении будет доложено в прокуратуру и адвокатскую палату. К тому же своим поведением юристы довели даму до сердечного приступа, и ей пришлось вызывать скорую.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что фигурант по делу об убийстве Немцова получит от Минюста компенсацию.