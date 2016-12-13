Минюст РФ выплатит компенсацию в 6 тысяч евро фигуранту по делу об убийстве Немцова

Один из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова забросал жалобами Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и один из этих исков был удовлетворен. Минюст РФ согласился выплатить истцу компенсацию.

Подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Темирлан Эскерханов согласился отозвать свою жалобу в ЕСПЧ, если ему выплатят компенсацию в 6 тысяч евро, сообщает РБК.

Темирлан жаловался на столичные суды и сотрудников изолятора "Печатники", в котором он содержится. В ЕСПЧ иск признали и российские власти решили уладить конфликт в досудебном порядке, выплатив истцу компенсацию.

Претензий у Темирлана было около десятка – от долгого рассмотрения жалоб в Басманном суде до условий содержания в СИЗО, где, по выражению подозреваемого, нет ни воды, ни дневного света, ни свежего воздуха.