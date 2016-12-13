Нижегородский подросток подозревается в убийстве своих родителей

Пока подростка ни в чем не обвиняют, но у полиции есть все основания полагать, что школьник может быть причастен к расправе над своими родственниками. Следственный комитет региона ведет расследование дела.

Трупы отца и матери 16-летнего школьника обнаружены вечером 12 декабря в собственном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает портал СК РФ по Нижегородской области.

Полиция обнаружила трупы 40-летней женщины и ее супруга (41 год) не случайно: работодатель убитого мужа выразил беспокойство, что тот не вышел на работу. Полиция проверила указанный адрес и нашла убитых.

Следствие сообщает, что каждый из супругов убит несколькими ножевыми ударами. Школьника подозревают в причастности к убийствам, так как его не было в школе с 8 декабря. Полиция стала искать школьника и сняла его с поезда, который следовал в Екатеринбург. Подросток задержан.