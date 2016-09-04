Женщина была жестоко убита несовершеннолетним

Пятнадцатилетний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве 34-летней женщины из Санкт-Петербурга. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщает Life, отрудники правоохранительных органов Ленинградской области начали проверку после обращения одного из местных жителей, утверждавшего, что он стал свидетелем ссоры между женщиной и подростком. Тело женщины было вскоре обнаружено на прилегающей к железнодорожной платформе территории.

Эксперты зафиксировали на теле жертвы множественные колотые раны в области спины, живота и шеи. Также у женщины оказался проломлен череп. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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