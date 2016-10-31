В Новосибирске подросток осужден за жестокое убийство сверстницы

Девять лет воспитательной колонии получил 17-летний житель Новосибирска за убийство девушки, совершенное с особой жестокостью. Поводом для расправы послужила личная неприязнь.

Как стало известно в ходе следствия, подросток пригласил к себе домой свою 16-летнюю знакомую и набросился на нее с ножом. Позднее специалисты в ходе экспертизы установили, что погибшей было нанесено не менее 25 ножевых ранений, из них около 12 пришлись в область шеи.

Подросток был задержан на месте преступления. Он признал свою вину в совершении преступления, однако отказался от дачи показаний. Кроме того, подсудимый не согласился, что убийство было совершено с особой жестокостью. Суд назначил ему лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Читайте также:

Жителя Екатеринбурга подозревают в зверском убийстве жены и 4-месячного сына

См. все новости дня