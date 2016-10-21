Жителя Екатеринбурга подозревают в зверском убийстве жены и 4-месячного сына

В жестокой расправе над своими близкими подозревают жителя Екатеринбурга. Предполагается, что он сначала зарезал свою супругу и четырехмесячного сына, а потом попытался покончить с собой.

Мужчине удалось выжить. Его доставили в одну из городских больниц. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить пациенту жизнь, сообщает life.ru.

Пока остается неизвестным, что толкнуло мужчину на такой зверский поступок. В момент расправы он не тронул лишь семилетнюю дочь, которая и вызвала «скорую помощь».

Также, по некоторым данным, подозреваемый в убийстве является сотрудником ФСБ. Теперь в деталях трагедии предстоит разобраться следствию.