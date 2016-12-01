В Красноярске семиклассника изолируют на два года за убийство сверстника

Комментарий в социальной сети, написанный учеником седьмого класса, привел к трагическим последствиям. Именно из-за него разгорелся конфликт, в результате которого один мальчик был убит, а другой отправится на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как установили сотрудники седственных органов, подросток поссорился со своими сверстниками в интернете. После виртуального обмена оскорблениями школьники решили встретиться во дворе одного из домов, чтобы решить конфликт кулаками. Однако при встрече инициатор ссоры достал складной нож и нанес своему сверстнику ранение, от которого тот скончался на месте.

В возбуждении уголовного дела в отношении подростка было отказано в связи с тем, что он не достиг возраста уголовной ответственности. Суд города Красноярска вынес решение поместить его в закрытое исправительное учреждение.

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