В Ивановской области ищут серийного убийцу, на счету которого, как минимум, 30 преступлений. Приметы маньяка разосланы во все отделения полиции. Объявлено вознаграждение за информацию о нем – три миллиона рублей.

Преступник в основном убивал пожилых людей и пенсионеров. Охотился маньяк за ними по всей России и в самом Иваново, передает портал ivday.ru.

Сообщается, что на счету маньяка более трех десятков убийств. Преступник может называть себя сотрудником жилуправления, - в основном он под этим прикрытием проникает в жилища одиноких пенсионеров и душит их, вынося из квартиры все ценности.

Известно, что преступнику на вид лет 20–30, он выше среднего роста (порядка 175 см), может быть одет в короткую куртку темного цвета с капюшоном и черные брюки.

За сведения, которые помогут разыскать маньяка, обещано три миллиона рублей.