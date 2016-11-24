На юго-западе Москвы мужчину расстреляли из автомата Калашникова

В ночь на четверг, 24 ноября, в юго-западной части Москвы неизвестный застрелил мужчину из автомата Калашникова.

Согласно предварительным данным, преступник моментально скрылся с места происшествия. Трагедия произошла у дома номер 11 по Литовскому бульвару, сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на информацию правоохранительных органов столицы. Уточняется, что убийца бросил свое оружие - укороченный автомат Калашникова - рядом с телом.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. В пресс-службе московской полиции уже подтвердили факт совершения преступления.