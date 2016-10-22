В Москве мужчина застрелился после убийства женщины

В подъезде одной из московских высоток сегодня ночью разыгралась драма. Мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой. Тела погибших были обнаружены рано утром.

31-летняя женщина была убита несколькими выстрелами, о чем свидетельствуют многочисленные ранения на ее теле. Пролетом выше, на шестом этаже, было найдено тело 46-летнего мужчины с пулевым ранением в голову. Согласно предварительной версии следствия, мужчина, совершив по невыясненным пока причинам убийство, свел счеты с жизнью.

В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется поиск возможных свидетелей. Возбуждено уголовное дело, в том числе о незаконном хранении оружия.

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