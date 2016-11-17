На севере Москвы застрелили бизнесмена

Страшная трагедия произошла на севере Москвы. Тревогу забили сотрудники бизнес-центра в Хорошевском районе. Они услышали звуки выстрелов, а затем увидели, как на землю упал мужчина.

Как стало известно СМИ, неизвестные расстреляли свою жертву на парковке. Убитый оказался бизнесменом. Ему было пятьдесят лет. На данный момент неизвестно, из-за чего произошло нападение. Следователи пытаются выяснить все детали происшествия, сообщает life.ru.

Это не единственное происшествие в этом году, связанное с нападением на предпринимателей в Москве. Так, летом сообщалось об ограблении бизнесмена на Кутузовском проспекте. Тогда нападавшие применили оружие.